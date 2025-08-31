Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: chance per Ilic dal 1′

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, debutto in campionato allo Stadio Olimpico-Grande Torino per i granata di Marco Baroni e gara valida per la seconda giornata di Serie A. Confermato il 4-3-3 nei granata. Rispetto alle previsioni, Baroni manda in campo dal primo minuto Ivan Ilic nel centrocampo a tre in compagnia dell'esordiente Asllani e di Casadei. In difesa farà il suo debutto stagionale Guillermo Maripan, davanti Ngonge e Vlasic a supporto di Simeone.