Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, debutto in campionato allo Stadio Olimpico-Grande Torino per i granata di Marco Baroni e gara valida per la seconda giornata di Serie A. Confermato il 4-3-3 nei granata. Rispetto alle previsioni, Baroni manda in campo dal primo minuto Ivan Ilic nel centrocampo a tre in compagnia dell'esordiente Asllani e di Casadei. In difesa farà il suo debutto stagionale Guillermo Maripan, davanti Ngonge e Vlasic a supporto di Simeone.
Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: chance per Ilic dal 1′
Le scelte di Baroni e Pioli per la gara della seconda giornata di Serie A
Le formazioni ufficiali—
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Popa, Paleari, Masina, Dembélé, Gineitis, Lazaro, Perciun, Tameze, Anjorin, Ilkhan, Adams, Njie, Aboukhlal, Zapata. Allenatore: Marco Baroni.
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean, PiccoliAll. Pioli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Fazzini, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi. Allenatore: Pioli.
