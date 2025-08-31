Torino-Fiorentina, Maripan: “Loro attacco forte, ma noi ci siamo preparati bene”

Mancano pochi minuti all'inizio di Torino-Fiorentina e il difensore granata Guillermo Maripan ha fornito le sue sensazioni su questo match ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è una partita importante per noi dopo l'esordio a San Siro in cui non abbiamo fatto bene, serve una bella prestazione. Baroni ci ha detto di fare una gara aggressiva dall'inizio alla fine e dobbiamo costruirci la classifica. La Fiorentina gioca bene con attaccanti forti ma noi abbiamo fatto una settimana importante e arriviamo bene".