Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Fiorentina, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati ha risposto ad alcune domande dei giornalisti di DAZN. Queste le sue parole: "Siamo entrati in campo con un atteggiamento sbagliato a San Siro e quello che purtroppo è successo non deve più succedere. Asllani? Lui è un giocatore di grande ordine e dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare bene e darci una mano".
Torino-Fiorentina, Vagnati: “Nkounkou? Speriamo di chiudere al più presto”
Le parole del responsabile dell'area tecnica granata, Davide Vagnati, pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Fiorentina
State per chiudere l'affare Niels Nkounkou? "Non mi piace parlare degli avversari e degli altri tesserati. Stiamo parlando di questa ragazzo col suo club e speriamo di chiudere al più presto".
