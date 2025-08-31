Torino-Fiorentina, Vagnati: “Nkounkou? Speriamo di chiudere al più presto”

Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Fiorentina, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati ha risposto ad alcune domande dei giornalisti di DAZN. Queste le sue parole: "Siamo entrati in campo con un atteggiamento sbagliato a San Siro e quello che purtroppo è successo non deve più succedere. Asllani? Lui è un giocatore di grande ordine e dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare bene e darci una mano".