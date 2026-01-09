Torino, Fourneau è “mister X”: sei pareggi sotto la sua direzione

Il bilancio dei granata con l’arbitro romano: una vittoria, una sconfitta e una lunga serie di pareggi

Matteo Curreri 9 gennaio - 14:03

Sarà Francesco Fourneau a dirigere il match valido per la ventesima giornata di Serie A tra Atalanta e Torino, in programma sabato 10 gennaio alle 20.45. Il bilancio dei granata con il fischietto della sezione di Roma è piuttosto peculiare: una sola vittoria, una sola sconfitta e ben sei pareggi. In campionato, però, il Toro non ha ancora conosciuto la sconfitta sotto la sua direzione.

Nel 2021 un Atalanta-Torino diretto da Fourneau — Quella contro l’Atalanta sarà la prima partita stagionale in cui il Torino incrocerà Fourneau, che in questa annata ha già diretto quattro incontri di Serie A, mostrando 20 cartellini gialli e nessun rosso, ma concedendo ben tre calci di rigore. In una sola occasione, in un match che ha visto coinvolto il Torino, il direttore di gara romano ha indicato il dischetto. Coincidenza vuole che si trattasse proprio di un Atalanta-Torino, datato 6 febbraio 2021: il rigore non fu trasformato da Andrea Belotti, che però segnò sulla ribattuta dando il via a una rimonta culminata nel 3-3 finale. Un pareggio che, come già anticipato, è una costante quando Fourneau e i granata si incontrano.

Nella stessa stagione 2020-2021 ci fu anche un Torino-Crotone terminato 0-0. Nel 2022 arrivarono gli 1-1 interni contro Sassuolo ed Empoli, fino agli “x” della passata stagione, entrambi in trasferta e conclusi sul 2-2, contro Udinese e Parma.

Toro: con Fourneau una sola sconfitta, ma ai supplementari — Gli unici risultati non neutri sotto la direzione di Fourneau sono la sconfitta in Coppa Italia 2023-2024 contro il Frosinone e la vittoria datata 30 ottobre 2021 contro la Sampdoria. Nel primo caso, anche allora i tempi regolamentari si conclusero in parità, prima che nei supplementari il gol di Reinier estromettesse i granata dalla competizione. Netto, invece, il successo sui doriani: un 3-0 firmato dalle reti di Praet, Singo e Belotti. Le strade di Fourneau e dell’Atalanta si sono incrociate soltanto un paio di volte: la prima è il già citato pareggio per 3-3 contro il Torino, la seconda la vittoria esterna del 23 aprile 2022 allo stadio Penzo di Venezia, chiusasi sull’1-3.