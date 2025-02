Torino-Genoa 1-1: i granata rimangono in mezzo al guado tra le polemiche

La cronaca e il commento della sfida tra granata e rossoblù valida per il 24° turno del campionato di Serie A

Federico De Milano Redattore 8 febbraio 2025 (modifica il 8 febbraio 2025 | 23:05)

Il Torino non va oltre l'1-1 in casa contro il Genoa: decidono l'autogol di Thorsby a fine primo tempo e poi la rete di Pinamonti nella ripresa. Per i granata non arriva quindi la seconda vittoria di fila tra le mura amiche ma nel finale ci sono state tantissime polemiche arbitrali con espulsione del tecnico in seconda, Godinho.

Le scelte: Vanoli opta per Walukiewicz come terzino destro — Vanoli decide di mandare in campo una formazione uguale per 10/11 a quella schierata a Bergamo. L'unica modifica che il tecnico granata decide di fare è quella relativa al terzino destro dove viene posizionato Walukiewicz al posto di Pedersen. In attacco confermato il tridente Lazaro-Vlasic-Karamoh a supporto di Adams come prima punta.

Il primo tempo: un autorete all'ultimo secondo aiuta il Toro — Il primo tempo si accende al sesto minuto quando si mette in moto Vlasic: gran numero a metà campo con lo stop orientato per saltare il marcatore poi sulla trequarti serve Adams ma con un passaggio poco preciso e l'azione non si concretizza in area. Pochi secondi più tardi sugli sviluppi di un secondo attacco è sempre il numero 10 croato che calcia impegnando Leali. Al 10' Karamoh ha un bello spunto sulla corsia mancina, salta l'uomo e mette in mezzo ma Sosa colpisce malamente al momento del tiro. Il pubblico granata si rammarica quando Lazaro entra in area palla al piede con diverso spazio ma il suo passaggio dentro l'area viene intercettato prima che possa raggiungere Adams e così svanisce la potenziale chance. Karamoh al 19' riceve un bel pallone in area su giusta intuizione di Vlasic ma dopo uno stop giusto manca il tempismo per calciare e si fa portare via la palla. Al 28' Vanoli è costretto a fare il primo cambio perché si è fatto male Tameze e al suo posto inserisce Gineitis. Nella seconda metà del primo tempo calano i ritmi e la proposta di gioco delle due squadre, il Toro non riesce più a creare dei presupposti per far male al Genoa. All'ultimo respiro però i granata riescono a portarsi in avanti grazie ad un'autorete di Thorsby su un bel calcio d'angolo battuto da Lazaro proprio nell'unico minuto di recupero.

Il secondo tempo: erroraccio di Coco che vale il pari — In avvio di ripresa il Torino ha due buone chance che però non riesce a tramutare in gol: la prima è subito in avvio di ripresa con Sosa che mette un bel pallone verso Karamoh in area ma nessuno riesce a deviarlo in porta. Al 55' poi Adams riceve un bel pallone da Vlasic, lo scozzese si gira e calcia ma trovando solo l'esterno della rete. Il Genoa trova il pareggio al 68' dopo un grave errore di Coco che passa la palla a Messias, quest'ultimo azione Pinamonti che in area calcia con forza e una deviazione fortuita di Maripan lo aiuta a spedire la palla in porta. Dopo la rete dell'1-1 sembra che i rossoblù ne abbiano più dei granata e così Vanoli ricorre ad un triplo cambio schierando la squadra con il 3-5-2: escono Lazaro, Sosa e Karamoh per far posto a Pedersen e agli esordi di Casadei e Biraghi. Nella ripresa il gioco si alza di ritmo ed entrambe le squadre sembrano aver voglia di vincere fino all'ultimo, mancano però le giuste occasioni per concretizzare. Per gli ultimi sei minuti di gara Vanoli cerca inoltre una coppia di attaccanti di ruolo inserendo Sanabria al posto di Vlasic con il paraguaiano che va a piazzarsi al fianco di Adams. Nel finale ci sono grandi proteste dalla panchina granata - che portano all'espulsione per Godinho - a causa di due falli che non vengono fischiati nell'area del Genoa: prima un contatto su Adams e poi una vistosa trattenuta su Sanabria che però non vengono giudicate fallo né dall'arbitro né dal VAR. Torino-Genoa finisce 1-1 in mezzo a molte polemiche.