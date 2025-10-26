Torino-Genoa, 2-1: Adams: “Abbiamo alzato la testa”

È terminata la sfida tra Torino e Genoa valida per l'ottava giornata di Serie A. Il Torino ha portato a casa la vittoria per 2-1 in rimonta, decisivi l'autogol di Sabelli e il gol di Maripan, oltre che le parate di Paleari sul finale. Al termine dell'incontro, Ché Adams ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito la sua dichiarazione in merito allo svantaggio iniziale e al cambiamento che la squadra ha avuto tra primo e secondo tempo che gli ha concesso di ribaltare il risultato.