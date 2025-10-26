È terminata la sfida tra Torino e Genoa valida per l'ottava giornata di Serie A. Il Torino ha portato a casa la vittoria per 2-1, ribaltando il risultato dopo essere andato in svantaggio. In gol è andato Maripan, che ha commentato la partita ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro. Di seguito le sue dichiarazioni.
Torino-Genoa 2-1, Maripan: “Indossare la fascia è un onore per me”
Le parole dei protagonisti al termine della sfida Torino-Genoa valevole per l'ottava giornata di Serie A
Come commenti la partita di oggi?
"Abbiamo fatto una partita un po' lenta nel primo tempo, dopo la seconda metà abbiamo fatto una partita con più ritmo e abbiamo fatto punti"
Oggi hai indossato la fascia da capitano del Toro prima di fare gol. Cosa rappresenta per te?
"Essere il capitano del Toro è un grande onore per me. È una squadra che ha grande grinta, come me, e decidere la partita così è importante. Siamo una squadra umile, dobbiamo continuare così"
