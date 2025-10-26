Torino-Genoa 2-1, Maripan: “Indossare la fascia è un onore per me”

Le parole dei protagonisti al termine della sfida Torino-Genoa valevole per l'ottava giornata di Serie A

Andrea Croveri 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 16:19)

È terminata la sfida tra Torino e Genoa valida per l'ottava giornata di Serie A. Il Torino ha portato a casa la vittoria per 2-1, ribaltando il risultato dopo essere andato in svantaggio. In gol è andato Maripan, che ha commentato la partita ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come commenti la partita di oggi?

"Abbiamo fatto una partita un po' lenta nel primo tempo, dopo la seconda metà abbiamo fatto una partita con più ritmo e abbiamo fatto punti"

Oggi hai indossato la fascia da capitano del Toro prima di fare gol. Cosa rappresenta per te?

"Essere il capitano del Toro è un grande onore per me. È una squadra che ha grande grinta, come me, e decidere la partita così è importante. Siamo una squadra umile, dobbiamo continuare così"