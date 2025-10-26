Torino-Genoa 2-1, Thorsby: “Due parate incredibili, difficile accettare”

1 di 2

DAZN

TURIN, ITALY - OCTOBER 26: Adrien Tameze of Torino is challenged by Morten Thorsby of Genoa during the Serie A match between Torino FC and Genoa CFC at Stadio Olimpico di Torino on October 26, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

Si è conclusa Torino-Genoa, partita valida per l'ottava giornata di Serie A. Il Torino ha portato a casa la vittoria in rimonta, il risultato finale è 2-1 per i padroni di casa. Al termine dell'incontro, Thorsby, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ottima prestazione, ma è intervenuto Paleari sul finale...

"Paleari ha fatto due parate incredibili negli ultimi minuti. È difficile da accettare, abbiamo fatto una buona partita e non abbiamo preso niente, questo descrive un po' il nostro momento"

Sei tornato titolare, stava andando bene, poi avete preso gol...

"Ovviamente noi dobbiamo pensare alla squadra. È importante il Genoa, dobbiamo prendere i punti e contribuire alla squadra. Anche l'anno scorso siamo partiti male ma possiamo uscirne"

Hai fatto un'ottima prestazione, ma non è bastata a trovare punti...

"Noi dobbiamo stare uniti e sapere i nostri limiti... La nostra è però una squadra unita, non abbiamo preso punti oggi, ma il calcio è così. Adesso abbiamo tre partite molto importanti."