Si è conclusa Torino-Genoa, partita valida per l'ottava giornata di Serie A. Il Torino ha portato a casa la vittoria in rimonta, il risultato finale è 2-1 per i padroni di casa. Al termine dell'incontro, Thorsby, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
Torino-Genoa 2-1, Thorsby: “Due parate incredibili, difficile accettare”
Ottima prestazione, ma è intervenuto Paleari sul finale...
"Paleari ha fatto due parate incredibili negli ultimi minuti. È difficile da accettare, abbiamo fatto una buona partita e non abbiamo preso niente, questo descrive un po' il nostro momento"
Sei tornato titolare, stava andando bene, poi avete preso gol...
"Ovviamente noi dobbiamo pensare alla squadra. È importante il Genoa, dobbiamo prendere i punti e contribuire alla squadra. Anche l'anno scorso siamo partiti male ma possiamo uscirne"
Hai fatto un'ottima prestazione, ma non è bastata a trovare punti...
"Noi dobbiamo stare uniti e sapere i nostri limiti... La nostra è però una squadra unita, non abbiamo preso punti oggi, ma il calcio è così. Adesso abbiamo tre partite molto importanti."
