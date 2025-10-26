Torino-Genoa 2-1, Zapata: “La terza figlia? Mi toglie più il sonno altro…”

Le parole dei protagonisti al termine della sfida Torino-Genoa valevole per l'ottava giornata di Serie A

Andrea Croveri 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 16:17)

È terminata la sfida tra Torino e Genoa valida per l'ottava giornata di Serie A. Il Torino ha portato a casa la vittoria per 2-1 in rimonta. Al termine dell'incontro, Duvan Zapata, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che emozione ti lascia la vittoria?

“In questo momento è un’emozione ogni volta che entro in campo. Sto lottando per tornare quello che sono stato. Sono sicuro che con continuità di lavoro tornerò a dimostrare le mie capacità. La squadra? Deve continuare su questa strada. Abbiamo partite molto difficili. Il mister avrà bisogno di tutti”.

Ti toglie più il sonno la terza figlia o la voglia di gol?

“La voglia di gol. Ormai di figli ne ho tre e bisogna adattarsi (sorride, ndr). Io ora sto lavorando per tornare quello che ero prima”.