Dopo la bella vittoria contro il Napoli davanti ai propri tifosi il Torino torna in campo nel lunch-match di domenica 27 ottobre e lo fa di nuovo di fronte al suo pubblico. L'avversario dei granata sarà il Genoa di Patrick Vieira. I granata di mister Marco Baroni sono chiamati a dare conferma dopo la vittoria maturata contro i campioni d'Italia in carica, contro un Grifone che invece è alla disperata ricerca di punti dopo un inizio molto complicato. Di seguito le informazioni su dove vedere questa partita Torino-Genoa dell'ottavo turno del campionato di Serie A 2025/26.
prepartita
Torino-Genoa: dove vedere la gara in TV e in streaming
Dove vedere Torino-Genoa in TV e streaming—
La partita tra Torino-Genoa sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.
Diretta testuale anche su Toro News—
Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Genoa è ovviamente tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
