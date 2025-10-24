Torino-Genoa: dove vedere la gara in TV e in streaming

Le informazioni necessarie per seguire la gara tra granata e liguri

Piero Coletta 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 14:20)

Dopo la bella vittoria contro il Napoli davanti ai propri tifosi il Torino torna in campo nel lunch-match di domenica 27 ottobre e lo fa di nuovo di fronte al suo pubblico. L'avversario dei granata sarà il Genoa di Patrick Vieira. I granata di mister Marco Baroni sono chiamati a dare conferma dopo la vittoria maturata contro i campioni d'Italia in carica, contro un Grifone che invece è alla disperata ricerca di punti dopo un inizio molto complicato. Di seguito le informazioni su dove vedere questa partita Torino-Genoa dell'ottavo turno del campionato di Serie A 2025/26.

Dove vedere Torino-Genoa in TV e streaming — La partita tra Torino-Genoa sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

Diretta testuale anche su Toro News — Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Genoa è ovviamente tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.