Torino-Genoa sarà un test per scacciare del tutto la crisi: Baroni non può fallire

Dopo due buone prestazioni con Lazio e Napoli, ora per Baroni è in programma Torino-Genoa: sarà una prova del nove da non sbagliare

Federico De Milano Caporedattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 15:34)

La festa per la vittoria contro il Napoli ormai è già alle spalle e al Filadelfia si sta già lavorando per la prossima partita. Nell'ottavo turno di Serie A è in programma Torino-Genoa, match che i granata dovranno cercare di far loro per tentare di dare continuità sia in termini di prestazioni che di risultati. Dopo un avvio di campionato molto complicato, le ultime gare a cavallo della sosta nazionali hanno fatto intravedere qualcosa di più positivo e per Marco Baroni quello di domenica alle ore 12:30 sarà un test da non sbagliare.

Torino-Genoa è la gara per scacciare definitivamente la crisi — In un clima dove si è ritrovato un leggero sorriso grazie ai 4 punti conquistati contro Lazio e Napoli, ora il Toro va a caccia delle certezze necessarie per condurre una stagione su toni positivi e senza affanni. Nella giornata di domani, mercoledì 22 ottobre, sarà inoltre svolto un allenamento a porte aperte al Filadelfia con i tifosi granata che avranno modo di dare il loro sostegno ai giocatori e trasmettergli la carica giusta per il match di domenica. Allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà un Genoa in forte difficoltà, ultimo in classifica e che non ha vinto nessuna delle prime sette partite di campionato. La fame e la necessità di fare dei punti per i rossoblù, saranno un campanello d'allarme per Duvan Zapata e compagni che dal canto loro devono invece ottenere un successo di fronte al proprio pubblico per scacciare la crisi in maniera definitiva dopo le buone prove con Lazio e Napoli.

Baroni non può fallire: ora servono punti anche negli scontri diretti — Come detto, domenica per Torino-Genoa arriva all'ombra della Mole una squadra che occupa l'ultimo posto in classifica con appena tre punti conquistati in sette giornate. Il gruppo di Baroni ne ha invece ottenuti otto e vuole allontanarsi dalla zona calda facendo punti in queste partite che sono comunque degli scontri diretti molto preziosi. Il Toro non può permettersi di fallire contro la formazione ligure allenata da Patrick Vieira, dopo che (poco meno di un mese fa) ha già perso a Parma un match molto importante. Proprio la sconfitta al Tardini aveva buttato già il morale dell'ambiente granata ed erano iniziate a farsi insistenti le voci su un possibile cambio di allenatore. Da lì invece è iniziata la risalita che si è vista nelle ultime due gare ma adesso per dare un segnale vero servirà confermarsi in un test dove sarà chiamato il Torino a fare la partita e a dimostrare il proprio valore.