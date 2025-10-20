Torino, allenamento a porte aperte mercoledì 22 ottobre

Toro News
Il Toro riapre le porte del Filadelfia ai propri tifosi in vista dell'incontro con il Genoa
Andrea Croveri

Il Torino riapre le porte del Filadelfia ai propri tifosi. Nella giornata di mercoledì 22 ottobre, infatti, i sostenitori granata avranno la possibilità di assistere dal vivo all’allenamento della squadra, che si svolgerà nel pomeriggio. L’ingresso sarà libero a partire dalle ore 14:50. Dopo un avvio di campionato complicato, la formazione guidata da mister Baroni si prepara alla prossima sfida casalinga contro il Genoa, in programma domenica 26 ottobre alle 12:30. Di seguito, il comunicato ufficiale diffuso dal club granata:

"Il Torino Football Club comunica che l'allenamento di mercoledì 22 ottobre allo stadio Filadelfia si svolgerà a porte aperte. I tifosi potranno assistere alla sessione pomeridiana accedendo all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 14.50".

