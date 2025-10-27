Torino-Genoa 2-1, i giocatori sui social: “Una partita da cuore granata”

Il Torino, dopo i tre punti maturati con il Napoli, si conferma anche il weekend seguente nel lunch match con il Genoa. Una vittoria per 2-1 frutto della rete ospite di Thorsby e della rimonta granata cominciata con l'autogol di Sabelli e chiusa con il timbro di Maripan. Un successo pesante che i giocatori granata hanno voluto celebrare anche sui social, condividendo l'entusiasmo per essere usciti vincitori dal match con i rossoblù.