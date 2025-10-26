Torino-Genoa, l’affluenza allo stadio: presenti oltre 23mila spettatori

Sono 23.365 gli spettatori accorsi quest'oggi - 26 ottobre 2025 - allo Stadio Olimpico-Grande Torino ad assistere al match dell'ottava giornata di Serie A tra Torino e Genoa. Un dato che conferma un'affluenza di pubblico in crescita, in linea con gli oltre 26.000 spettatori presenti nel weekend scorso contro il Napoli. Oltre al pubblico di fede granata, massiccia la presenza di tifosi del Genoa nel settore ospiti e nella zona adiacente dei distinti.