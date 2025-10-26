Sono 23.365 gli spettatori accorsi quest'oggi - 26 ottobre 2025 - allo Stadio Olimpico-Grande Torino ad assistere al match dell'ottava giornata di Serie A tra Torino e Genoa. Un dato che conferma un'affluenza di pubblico in crescita, in linea con gli oltre 26.000 spettatori presenti nel weekend scorso contro il Napoli. Oltre al pubblico di fede granata, massiccia la presenza di tifosi del Genoa nel settore ospiti e nella zona adiacente dei distinti.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
NEWS
Torino-Genoa, l’affluenza allo stadio: presenti oltre 23mila spettatori
Il dato ufficiale sulla presenza di pubblico allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida odierna con il Genoa
© RIPRODUZIONE RISERVATA