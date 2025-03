Torino, i convocati per l’Empoli: Lazaro a disposizione e tornano Salama e Ilic

La lista di 23 convocati scelta da mister Paolo Vanoli per la sfida di campionato di questa sera contro l'Empoli

A poche ore di distanza dalla sfida di questa sera contro l'Empoli, il Torino ha comunicato l'elenco dei convocati. Il tecnico granata Paolo Vanoli ha inserito 23 elementi in elenco e spiccano i rientri di Ilic e Salama. Nell'elenco degli infortunati non sono più presenti Walukiewicz e Lazaro che sono regolarmente a disposizione ma manca invece Sanabria ancora fermo ai box assieme ai lungodegenti come Zapata, Schuurs, Ilkhan, Savva e Njie. Di seguito l'elenco dei convocati granata.