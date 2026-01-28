Torino, il punto dall’infermeria: Simeone a rischio per il Lecce

Domenica è sempre più vicina e la gara che il Toro giocherà contro il Lecce rischia di diventare non soltanto molto pesante, ma anche decisamente più complicata del previsto. La situazione in casa granata non è facile e Baroni cerca di mettere insieme i pezzi per preparare al meglio la squadra. Le notizie che arrivano dagli allenamenti, però, non sono positive: l’infermeria granata è già molto affollata. Schuurs, Savva, Dembelé, Gineitis, Aboukhlal, Masina, Ilic e Ismajli saranno out nel prossimo match e, durante l’allenamento di oggi, anche Giovanni Simeone si è allenato a parte rispetto al gruppo squadra. La sua situazione andrà monitorata: l'argentino è uno dei granata che finora hanno brillato di più nel corso della stagione, trascinando spesso la squadra.