Torino-Inter 0-1 al 45′: Zalewski porta avanti i nerazzurri sotto il diluvio

Il primo tempo: Zalewski al quarto d'ora, Masina evita sulla linea lo 0-2

La partita viene fermata nelle sue battute iniziali, dopo che si rende necessario un intervento medico in Maratona. La Penna inizialmente fa proseguire il gioco, poi resosi conto della situazione ferma tutto per cinque minuti. Si riprende tra gli applausi dopo i soccorsi. L'Inter guida i giochi in avvio provando a salire con Zalewski, fermato da Ricci regolarmente in area nonostante le proteste nerazzurre. Al 14' si sblocca la partita negli applausi di uno stadio invaso da tanti tifosi giunti da Milano. Zalewski si invola ancora poi, con una sterzata improvvisa e un aggancio di tacco, inganna Gineitis al limite dell'area e carica il destro a giro, che gonfia la rete alle spalle di un incolpevole Milinkovic-Savic. Il Toro prova a scuotersi e a prendere metri. Martinez rischia la frittata con un rilancio che rischia di terminare nella sua porta, Adams è nelle vicinanze e per un soffio non lo beffa; poco dopo ci prova Dembelé di testa senza indirizzare in porta. Da metà primo tempo cambia contorno la partita, quando un acquazzone che rende il campo ai limiti del praticabile si sostituisce al clima primaverile di inizio match. L'Inter nel mentre continua a spingere e va a un passo dal raddoppio al 26'. Progressione per vie centrali di Bisseck, apertura a destra per Darmian che incrocia: diagonale angolato, diretto in porta, Masina salva tutto sulla linea evitando il doppio svantaggio. L'ultimo quarto d'ora, sotto il diluvio, vede un Toro che prova a essere più deciso in avanti. Al 37', su corner guadagnato da Dembelé, arriva solo l'illusione del gol: cross di Biraghi, Masina colpisce tentando il tap-in ma conclude sul fondo. La risposta dell'Inter arriva al 42' con ennesima incursione di Zalewski, poi sovrapposizione di Carlos Augusto che crossa verso il centro dell'area, dove non c'è nessuno. A fine primo tempo la situazione diventa insostenibile con il pallone che non rotola a causa della troppa acqua. La Penna sospende momentaneamente il gioco al 44', poi fa le prove per capire se poter continuare. Sembra difficile riprendere, ma La Penna dopo un paio di minuti dà l'ok. Si riprende a giocare con sei minuti di extra time e situazione che non accenna a migliorare. Il Toro rischia il colpaccio al secondo di recupero quando il dialogo tra Elmas e Vlasic porta il pallone in zona Biraghi, che crossa per la testa di Adams: Martinez si salva sull'incornata dell'attaccante granata con un colpo di reni. Termina così il primo tempo, Inter avanti.