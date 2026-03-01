Torino-Lazio 1-0 al 45′: il gol di Simeone vale il vantaggio all’intervallo

E' il gol del Cholito Simeone fin qui a decidere il match tra Torino e Lazio. L'argentino, schierato per la prima volta dal primo minuto in compagnia di Zapata, trova la sesta rete della sua stagione al minuto 21', come un vero rapace d'area ad anticipare l'uscita di Provedel e superando un poco attento Pellegrini. Pimpante il Cholito, autore di altre due conclusioni. Lazio accorta e nulla più finora, al 36' una buona opportunità capitata sui piedi di Belahyane, neutralizzata da Coco.

Per l'esordio sulla panchina granata, Roberto D'Aversa mantiene il 3-5-2 con delle variazioni che riguardano soprattutto la difesa. Di fronte a Paleari, il nuovo tecnico schiera Ismajli al centro con Coco a destra e Ebosse sul lato opposto: panchina dunque per Maripan. Sugli esterni Lazaro e Obrador a comporre il centrocampo con Prati in cabina di regia, Vlasic e Gineitis mezzali. Davanti la coppia inedita dal primo minuto Zapata-Simeone. La Lazio risponde con un 4-3-3: Provedel in porta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini in difesa; a centrocampo Belhayane, Cataldi e Taylor e a completare il trio Cancellieri, Ratkov, Zaccagni.

Il primo tempo: sesto gol in campionato per Simeone

In un Olimpico Grande Torino nuovamente spettrale (la Maratona replica le due precedenti iniziative di contestazione verso Cairo contro Lecce e Bologna), i granata vogliono cominciare al meglio il nuovo corso D'Aversa. Il primo squillo della partita è del Torino dopo quattro minuti. Sulla pressione vinta a centrocampo, Gineitis lancia Simeone. L'argentino, giunto in area, non ha spazio sul destro e deve appoggiare dietro per Lazaro. Il tiro di prima intenzione dell'austriaco sbatte su Pellegrini. Dal corner successivo ci prova da fuori area Prati, il cui destro è potente ma destinato a spegnersi sul fondo. La Lazio, dopo i due pericoli corsi, amministra col palleggio proiettandosi nella metà campo granata. La partita però, dopo un quarto d'ora, risulta ancora bloccata, con le due squadre attente a non scoprirsi. Il Toro in fase di non possesso si dispone con un blocco piuttosto basso e in fase di possesso si rende protagonista di errori in costruzione. I granata mostrano difficoltà a superare la pressione degli uomini di Sarri. Al 21' Coco offre allora una palla a scavalcare il centrocampo per Simeone, che spizza all'indirizzo di Zapata. Il colombiano prova ad aggiustarsi la palla per concludere, un po' macchinosamente. La sua conclusione viene murata, ma il pallone compie una deviazione strana che favorisce Simeone; l'argentino, arrivando da dietro, sullo slancio anticipa Pellegrini e Provedel e tocca quel tanto che basta per portare il Torino in vantaggio al minuto 21. Per il Cholito, che non segnava dalla prima del 2026 a Verona, è il sesto gol stagionale. L'argentino, galvanizzato dal gol, ci prova di nuovo da fuori area costringendo Provedel a distendersi in corner. Il Toro resta dalle parti della metà campo biancoceleste. La squadra di D'Aversa sembra mancare però qualità nell'ultimo passaggio. Aspetto di cui apparentemente sembra invece non difettare la Lazio, che al 36' si fa vedere con Zaccagni. L'esterno biancoceleste, a sinistra, si disfa di Coco, arriva sul fondo e mette una palla al centro per Belahyane. Il sinistro a botta sicura del marocchino si va però a scontrare con la ribattuta del difensore equatoguineano, che si fa perdonare mantenendo il vantaggio granata. Nel finale la Lazio si fa più viva, ma non basta. Prima del duplice fischio di Abisso, Gineitis si fa ammonire per un fallo tattico su Zaccagni.