Torino-Lecce 1-0 al 45′: i salentini attaccano, ma Adams trova il gol

Marco Baroni manda subito un segnale di cambiamento per quanto riguarda l'undici iniziale. Per rimediare all'assenza di Ismajli in difesa, va subito in campo il nuovo innesto Luca Marianucci. E' il giocatore di proprietà del Napoli a comporre il terzetto difensivo che staziona di fronte a Paleari insieme a Maripan e Coco. Sugli esterni Pedersen e Lazaro, a centrocampo Ilkhan con Vlasic e Casadei. In attacco torna dal primo minuto Duvan Zapata in compagnia di Ché Adams. Di Francesco risponde con un 4-3-3 con Pierotti, Cheddira e Sottil terminali offensivi.

Il primo tempo: giallo per il diffidato Vlasic

In uno Stadio Olimpico Grande Torino dall'atmosfera spettrale, che sul piano sonoro ricorda un po' il Via del Mare, sono gli ospiti a fornire il primo sussulto. Sottil offre un cross da sinistra che attraversa tutta l'area di rigore granata per poi terminare sul fondo. Ma i ritmi all'inizio del match sono trattenuti, con il Toro che ha maggiore controllo nel possesso, senza però creare presupposti a un Lecce che porta una pressione alta sulla costruzione da dietro dei granata. All'8' la prima vera occasione, che è dei padroni di casa. Vlasic alza un cross dai venti metri alla ricerca di Casadei, staccatosi sul secondo palo. L'ex Chelsea fa sponda in mezzo all'indirizzo di Adams: lo stacco di testa dello scozzese viene neutralizzato dalla respinta d'istinto di Falcone. Intorno al 10' il gioco si interrompe per un colpo subito alla fronte da Saul Coco, che proseguirà la sua partita col turbante. Il Toro offre qualche trama di passaggio scorrevole. Da sottolineare un bel cambio di gioco da destra a sinistra di Zapata, che ha innescato un cross profondo al 16' di Lazaro. Il Toro perde un po' di terreno e il Lecce ritorna a farsi vedere con costanza negli ultimi metri granata. Tanta fatica per la squadra di Baroni a superare la propria metà campo. Da sottolineare, al 25', l'iniziativa di Sottil che mette un cross basso che Zapata devia involontariamente sfiorando il palo alla destra di Paleari. Un minuto dopo è ancora Lecce in avanti. Palla che arriva da sinistra, deviazione della difesa che porta alla conclusione di Coulibaly che ottiene un corner. Al 27' Ramadani ci prova da lontano e costringe Paleari ad allontanare sopra la traversa. Dal momento di maggiore pressione del Lecce nasce, al contrario, il gol del Torino. Complice Falcone, che consegna palla a Pedersen, il norvegese dialoga con Vlasic che alza un cross verso il secondo palo dove è pronto Adams a spedire in rete. Vantaggio Toro al 29'. Granata ancora in attacco al 31': Lazaro recupera palla e si lancia in progressione sulla fascia sinistra; una volta giunto dalle parti dell'area leccese serve Vlasic al centro che a sua volta deposita a Duvan Zapata. Il colombiano, piazzato sul lato destro dell'area di rigore, conclude ma calcia alto. Al 35' è ancora il colombiano a impensierire Falcone, questa volta mettendosi in proprio. Il tiro è centrale e l'estremo difensore del Lecce respinge senza problemi. A cinque dal duplice fischio Casadei si rende protagonista di un'incursione centrale, fino a una conclusione dal limite su cui Falcone si distende. Sulla ribattuta, Lazaro svirgola malamente. Nel finale di prima frazione ci prova da fuori Gandelman con il mancino: Paleari concede il corner. Poco dopo Vlasic stende Coulibaly vicino al limite dell'area e si becca il giallo che gli farà saltare la Fiorentina. La punizione successiva di Sottil termina alta. Dopo tre minuti di recupero Sozza fischia la fine del primo tempo.