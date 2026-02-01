Torino-Lecce 1-0, il tabellino: Vlasic e Prati squalificati, saltano la Fiorentina

Notizie molto negative per il Toro dal tabellino della gara contro i salentini. Torino-Lecce termina 1-0: lo scontro diretto è deciso dalla rete di Ché Adams che porta i granata a conquistare tre punti fondamentali ai fini della classifica e in ottica salvezza. Dal tabellino è da sottolineare la presenza in campo di tutti i nuovi acquisti: le condizioni non perfette di Tameze hanno portato Marianucci alla titolarità, con Obrador, Kulenovic e Prati che hanno avuto la possibilità di subentare nella ripresa. Notizie negative, invece, perché Sozza ha estratto due cartellini per i giocatori granata: sono stati ammoniti Vlasic e Prati. Entrambi i giocatori, però, erano diffidati e salteranno dunque l'altrettanto importante gara contro la Fiorentina di settimana prossima.