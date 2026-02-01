Notizie molto negative per il Toro dal tabellino della gara contro i salentini. Torino-Lecce termina 1-0: lo scontro diretto è deciso dalla rete di Ché Adams che porta i granata a conquistare tre punti fondamentali ai fini della classifica e in ottica salvezza. Dal tabellino è da sottolineare la presenza in campo di tutti i nuovi acquisti: le condizioni non perfette di Tameze hanno portato Marianucci alla titolarità, con Obrador, Kulenovic e Prati che hanno avuto la possibilità di subentare nella ripresa. Notizie negative, invece, perché Sozza ha estratto due cartellini per i giocatori granata: sono stati ammoniti Vlasic e Prati. Entrambi i giocatori, però, erano diffidati e salteranno dunque l'altrettanto importante gara contro la Fiorentina di settimana prossima.
POSTPARTITA
Torino-Lecce 1-0, il tabellino: Vlasic e Prati squalificati, saltano la Fiorentina
Torino-Lecce 1-0, il tabellino—
TORINO-LECCE 1-0
Marcatori: 29' Adams (T)
TORINO (3-5-2): Paleari, Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan (70' Prati), Casadei (70' Anjorin), Lazaro (70' Obrador); Adams (89' Njie), Zapata (77' Kulenovic). A disposizione: Israel, Siviero, Dembele, Tameze, Perciun, Gabellini. Allenatore: Marco Baroni.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel (65' Gaspar), Gallo; Gandelman (65' Banda), Coulibaly, Ramadani (89' Ngom); Pierotti (77' Sala), Cheddira, Sottil (77' N'Dri). A disposizione: Samooja, Bleve, Ndaba, Fofana, Stulic, Perez, Jean, Kovac Allenatore: Eusebio Di Francesco
Ammoniti: 45' Vlasic (T), 60' Gabriel (L), 71' Ramadani (L), 90 + 5' Prati (T)
Arbitro: Simone Sozza
