Torino-Lecce 1-0, Sottil: “Non era facile contro un Toro molto attrezzato”

"Oggi torniamo a casa con zero punti però di positivo c'è la prestazione, perché abbiamo avuto coraggio, abbiamo giocato a calcio, siamo stati padroni del campo per molto tempo durante la partita. L'unica cosa che è mancata è stata il gol. Lavoriamo sempre in settimana per essere più cinici e il mister ci sta facendo lavorare tanto su questo aspetto. Però è un Lecce vivo: venire qui a Torino in uno scontro così non è facile, perché anche il Toro è una squadra molto attrezzata. Questa partita va archiviata, però siamo ancora lì. Il campionato è lungo, si entra nel vivo e ripartiamo dalla prestazione di oggi che secondo me è stata positiva".