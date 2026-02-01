Al termine di Torino-Lecce, vinta dai granata col risultato di 1-0, il giocatore dei salentini Riccardo Sottil si è presentato nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande dei giornalisti. Di seguito le sue dichiarazioni:
LE VOCI
Torino-Lecce 1-0, Sottil: “Non era facile contro un Toro molto attrezzato”
Qual è la tua analisi della partita?
"Oggi torniamo a casa con zero punti però di positivo c'è la prestazione, perché abbiamo avuto coraggio, abbiamo giocato a calcio, siamo stati padroni del campo per molto tempo durante la partita. L'unica cosa che è mancata è stata il gol. Lavoriamo sempre in settimana per essere più cinici e il mister ci sta facendo lavorare tanto su questo aspetto. Però è un Lecce vivo: venire qui a Torino in uno scontro così non è facile, perché anche il Toro è una squadra molto attrezzata. Questa partita va archiviata, però siamo ancora lì. Il campionato è lungo, si entra nel vivo e ripartiamo dalla prestazione di oggi che secondo me è stata positiva".
Cosa cambia adesso con Cheddira in attacco e con Gandelman e Pierotti?
"Ognuno ha caratteristiche differenti. Avere più opzioni per il mister è meglio. Si può variare tanto, poi spetta al mister chi mandare in campo. Cheddira si è messo subito a disposizione, è un bravissimo ragazzo e un giocatore forte. Ci darà una grandissima mano, sia lui che Stulic. Adesso è importante far gruppo e chi andrà in campo sono sicuro che darà il 100% per Lecce e i suoi tifosi".
