Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: esordio per Marianucci

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Torino-Lecce, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Marco Baroni schiera Paleari in porta, in difesa esordio per Luca Marianucci in compagnia di Maripan e Coco. Sugli esterni Pedersen e Lazaro, mentre a centrocampo Ilkhan agisce da play con Vlasic e Casadei mezzali. In attacco la coppia Adams-Zapata. Il Lecce risponde con un 4-3-3. Falcone in porta; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo a comporre il quartetto difensivo; Gandelman, Coulibaly e Ramadani a centrocampo, in attacco il tridente Pierotti, Sottil, Cheddira.