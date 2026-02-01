Sono state rese note le formazioni ufficiali di Torino-Lecce, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Marco Baroni schiera Paleari in porta, in difesa esordio per Luca Marianucci in compagnia di Maripan e Coco. Sugli esterni Pedersen e Lazaro, mentre a centrocampo Ilkhan agisce da play con Vlasic e Casadei mezzali. In attacco la coppia Adams-Zapata. Il Lecce risponde con un 4-3-3. Falcone in porta; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo a comporre il quartetto difensivo; Gandelman, Coulibaly e Ramadani a centrocampo, in attacco il tridente Pierotti, Sottil, Cheddira.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
NEWS
Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: esordio per Marianucci
Le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori, Marco Baroni e Eusebio Di Francesco, per il match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A
Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: Zapata-Adams in attacco—
TORINO (3-5-2): Paleari, Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Anjorin, Kulenovic, Dembele, Obrador, Tameze, Perciun, Gabellini, Njie. Allenatore: Marco Baroni.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Cheddira, Sottil. A disposizione: Samooja, Bleve, Ndaba, Gaspar, Sala, Fofana, Stulic, N’Dri, Perez, Jean, Banda, Ngom, Kovac Allenatore: Eusebio Di Francesco
© RIPRODUZIONE RISERVATA