Torino-Milan 2-1 al 45′: segnano Vlasic e Zapata, accorcia la prodezza di Rabiot

Era dalla passata stagione che non si vedevano Adams e Zapata in coppia assieme da titolari nell'attacco del Torino e questa sera contro il Milan si rivedono entrambi. Baroni decide di puntare su un attacco di spessore supportato da Vlasic che completa una mediana in cui c'è anche Asllani come regista e Anjorin, al debutto in stagione da titolare. Sulle fasce ci sono ancora Pedersen a destra mentre a sinistra si rivede Lazaro: confermato anche Israel in porta e il terzetto difensivo davanti a lui composto da Tameze, Maripan e Coco.

Il primo tempo: la sblocca subito Vlasic su rigore, Zapata raddoppia

La prima frazione di questa gara inizia subito con tanto agonismo, si lotta molto a centrocampo ma il Toro dimostra di avere approcciato la partita con la giusta mentalità. Prima è Zapata che lotta contro due avversari al limite dell'area creando i presupposti per un'azione pericolosa e poi è Maripan che nei primi minuti sale fino alla trequarti d'attacco per fermare due volte il tentativo di ripartenza di Leao. All'8' c'è subito la prima svolta del match con il calcio di rigore per il Torino guadagnato dalla grinta di Adams che porta pressione a Tomori: il difensore inglese sbaglia uno stop di petto e controlla con il braccio un pallone spiovente dal cielo. L'arbitro è sicuro e indica il dischetto, si presenta Vlasic che come contro il Como non sbaglia e porta i granata in vantaggio sull'1-0, calciando bene con precisione a fil di palo senza lasciare modo a Maignan di parare pur intuendo l'angolo corretto. Al 17' arriva anche il raddoppio del Torino con capitan Duvan Zapata che, dopo l'assist di Vlasic, segna una bella rete colpendo con potenza con una traiettoria ad incrociare che batte Maignan. Si tratta del primo gol del colombiano in stagione, dopo che ha passato un lunghissimo tempo fermo ai box infortunato nella seconda metà della scorsa annata. Tantissime proteste da parte dei giocatori del Milan che chiedevano un fallo di Tameze su Nkunku a inizio azione, dopo qualche minuto di attesa per un controllo radio con la sala VAR, Chiffi convalida la rete ed è 2-0 per il Toro. I rossoneri però non demordono e al 24' trovano subito i gol che accorcia le distanze: lo realizza Rabiot con una gran conclusione da molto lontano che entra in rete con potenza e beffando Israel che tenta la parata ma non tocca il pallone. Alla mezz'ora c'è un altro evento importante nell'economia del match: dalla panchina rossonera si alza un grande ex come Ricci che prende il posto in campo dell'infortunato Leao. Nella parte finale di primo tempo il Milan cerca di tenere il piede premuto sull'acceleratore e in alcune circostanze la difesa granata va un po' più in confusione con qualche errore in fase di impostazione e un paio di falli di troppo che animano la squadra di Allegri. L'occasione più grossa capita ancora sui piedi di Rabiot che al 45' colpisce al volo, tutto solo al limite dell'area, spedendo la palla di pochissimo a lato. Le squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 per il Torino al termine di un primo tempo davvero ricco di colpi di scena.