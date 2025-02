Torino-Milan 2-1: la perla di Gineitis regala una grande serata ai granata

Il commento al triplice fischio della sfida tra Torino e Milan

Irene Nicola 22 febbraio 2025

Torna a vincere il Torino, lo fa nel migliore dei modi rispondendo al ko di Bologna con un successo di prestigio sul Milan. I granata, in vantaggio per 1-0 dopo il primo tempo dopo l'autogol di Thiaw e il rigore parato da Vanja a Pulisic, lottano anche nella ripresa. Il Milan graffia maggiormente e al 74' pareggia i conti con Reijnders, ma non fa i conti con il lampo di Gineitis al 76' per il 2-1 finale.

Le scelte: Elmas titolare, Adams parte dalla panchina — Paolo Vanoli ridisegna il 4-2-3-1 con alcune novità rispetto a Bologna. Tra i pali sempre Vanja. In difesa cambiano i terzini, partono dal 1' Pedersen e Biraghi; invariata la coppia di centrali con Coco e Maripan. A centrocampo torna Ricci dopo la squalifica, al suo fianco Casadei. Sulla trequarti prima da titolare in maglia granata per Elmas, con lui Vlasic e Lazaro. Prima punta Sanabria, Adams parte dalla panchina.

Il primo tempo: frittata Milan, Vanja si immola — Il Torino insidia il Milan fin dalle battute iniziali. La prima incursione della gara è granata con una discesa a sinistra gestita male dalla difesa rossonera, Elmas si ritrova il pallone nei pressi della porta ma viene murato, poi si alza la bandierina del fuorigioco. Al 6' una clamorosa frittata del Milan regala il vantaggio al Toro. Tutto parte da un lancio di Pedersen dalle retrovie a cercare Sanabria, Maignan esce dai pali per anticipare l'attaccante ma nel farlo calcia addosso al compagno Thiaw: il pallone scavalca entrambi e prende la parabola di un pallonetto, che si insacca in rete. Il Milan è scosso dall'errore ma reagisce alzando la pressione e conquistando una serie ravvicinata di corner, i granata si compattano e provano a sfruttare i contropiedi per salire. Al 21' tocca ai rossoneri battere il primo vero colpo: Joao Felix prende campo sorprendendo i centrali granata, si accentra e al limite scambia con Gimenez che va a colpo sicuro, Vanja è reattivo e toglie dallo specchio una conclusione centrale ma potente. Il Milan in questa fase insiste, il Torino per contro si schiaccia. Al 28' i rossoneri guadagnano una punizione dal limite per fallo di Ricci, ammonito, su Pulisic: gli sviluppi non impensieriscono. L'assalto però non termina e alla fine anche i granata sbagliano. Traversone in area a cercare lo stacco di testa di Leao, Pedersen lo marca a uomo e salta con lui ma in modo assolutamente scomposto con entrambe le braccia alte, il destro colpisce il pallone: rigore solare. Sul dischetto va Pulisic, che incrocia sul primo palo con un tiro rasoterra e angolato: Vanja si immola e gli sbarra la strada distendendosi. Dopo il salvataggio dagli undici metri, il Torino torna a salire e per due volte va a un passo dalla seconda rete. La prima chance arriva sugli sviluppi di corner, Maripan da due passi non insacca il tap-in; la seconda al 40' è figlia di uno scambio tra Elmas e Vlasic, murato solo da un Maignan tornato sicurezza.

Il secondo tempo: Reijnders gela, poi il lampo di Gineitis — La ripresa parte con il cambio di Leao per il Milan e il passaggio al 4-2-4 da parte dei rossoneri. La prima parte di frazione sorride alla squadra di Conceiçao, che a cavallo dell'ora di gioco prova a pioggia a superare il muro Vanja, bravo a rispondere a Fofana al 56'. Due minuti più tardi Vanoli spende il primo cambio: fuori Elmas, dentro Karamoh. Il Milan continua a insistere e per due volte si strappa i capelli: strepitoso Vanja prima su Joao Felix a giro e subito dopo a deviare di piede la conclusione di Reijnders. Il Torino balla, Vanoli interviene con un triplo cambio al 69': Walukiewicz, Casadei e Ricci prendono il posto di Pedersen, Gineitis e Linetty. Il lituano, appena entrato, tenta subito la conclusione: Karamoh raccoglie un pallone ini area rossonera, scambia con Gineitis che si gira e conclude a fil di palo. Al 74' il Milan, dopo tanto insistere, pareggia i conti: incursione a sinistra, cross teso in mezzo all'area, Walukiewicz si allunga e tocca il pallone, ma lo lascia lì sulla mattonella dove arriva Reijnders a trafiggere i granata. La gioia rossonera dura poco, perché al 76' il Torino rimette il muso avanti. Sanabria conquista un fallo, rimette subito in gioco il pallone e lancia Gineitis, che si inserisce con i tempi giusti e con un diagonale batte Maignan. All'82' altro cambio tra i granata: fuori Biraghi, dentro Dembelè. Il Torino trova subito un paio di incursioni sfruttando la spinta di Karamoh, entrambe terminano con un cross teso rasoterra su cui nessuno arriva per il tap-in. Il Milan in velocità si fa vedere, ma non colpisce più. Vince per 2-1 il Toro.