Torino-Milan 2-3, l’analisi dei gol: la difesa lascia Pulisic solo al tiro due volte

Malgrado per i tifosi granata vale il proverbio del "non c'è due senza tre" e arriva la terza sconfitta di fila del Toro caratterizzata da brutti errori in difesa. La squadra di Marco Baroni cade anche contro il Milan e continua la sua striscia di risultati senza punti da aggiungere in classifica: il punteggio finale è 2-3 in favore della squadra di Massimiliano Allegri che torna a Milano con il bottino pieno. Grande rammarico per il Torino che aveva anche condotto un buon primo tempo portandosi avanti sul 2-0 ma che si è poi fatto rimontare per via di errori di tutti i membri del reparto difensivo. Di seguito l'analisi delle azioni che hanno portato ai cinque gol segnati in questo incontro della 14^ giornata di Serie A.