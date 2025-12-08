Torino-Milan, le formazioni ufficiali: debutto dal 1′ di Anjorin, Zapata in avanti

Il Torino prova a rialzarsi e a scacciare le ultime due sconfitte che sono arrivate in campionato. Questa sera i granata ospitano il Milan allo stadio Olimpico Grande Torino per questa gara che metterà la parola fine al 14° turno di Serie A. Nel Toro torna dal primo minuto Zapata in attacco e farà coppia con Adams, confermato invece Israel in porta e il terzetto difensivo davanti a lui. Novità anche in mediana con Casadei in panchina e al suo posto c'è Anjorin, che fa il suo debutto assoluto da titolare con la divisa granata dopo sole 6 presenze fin qui in stagione ma sempre da subentrato. Nel Milan invece non c'è spazio per l'ex Ricci dal primo minuto e in avanti giocano Nkunku e Leao. Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Milan e tutte le scelte definitive dei due allenatori, Marco Baroni e Massimiliano Allegri anche se quest'ultimo è squalificato e oggi non sarà quindi in panchina lasciando il posto al suo vice Marco Landucci.