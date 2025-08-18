Torino-Modena 0-0: al 45′ Israel e la traversa salvano i granata

Il primo tempo: troppa poca sostanza, è il Modena a un passo dal gol

Il Torino cerca soluzioni nei primi minuti, spaziando da un fronte all'altro senza riuscire però a impensierire. Si passa principalmente dalle corsie esterne con Pedersen e Biraghi che provano a lanciare lungo all'indirizzo di Ngonge e Aboukhlal, contenuti. Il Modena costruisce con pazienza e si avvicina due volte alla porta di Israel. Nel secondo tentativo, un brivido percorre la difesa del Toro. Tutto nasce da un corner in favore dei gialloblù, il pallone scende in mezzo all'area dove ci sono tante gambe, su tutti arriva Adorni che controlla e calcia addosso a Israel. Il portiere granata mura, sulla ribattuta Adorni spara alto. Il Torino non riesce ad arrivare dalle parti di Chichizola, così al 18' prova a dare una scossa Aboukhlal con un tiro dalla distanza che termina alto ma viene comunque applaudito dai sostenitori allo stadio perché smuove le acque. Non è che la squadra di Baroni non provi a costruire, ma sono troppi gli errori e troppo macchinosa in generale la manovra. Il Modena approfitta dei buchi per proporsi e con il tempo prende sempre più campo. Per il Torino invece solo un paio di squilli, timidi. Al 22' una discesa di Pedersen a campo aperto, dopo palla persa sulla trequarti granata, si trasforma in occasione in seguito all'apertura sulla corsa di Ngonge e al cross in mezzo per il colpo di testa di Vlasic, alto. Subito dopo un'altra incornata dà l'illusione del vantaggio: Casadei non trova lo specchio. La reazione del Modena si concretizza a fine reazione e impensierisce molto di più. Santoro dal limite cerca Israel, conclusione centrale neutralizzata. Ci riprova poco dopo lo stesso Santoro, questa volta con molto più mordente ma fortunatamente per i granata sul destro a fil di palo c'è ancora Israel. Nel finale di frazione solo gialloblù all'attacco, il Torino non si allunga e resta nella propria metà campo. Il Modena cresce ancora senza che i granata riescano a prenderne le misure, e al 43' va a un passo dal vantaggio: splendida conclusione a giro di Gerli, si stampa sulla traversa. Pioggia di fischi all'indirizzo dei giocatori di Baroni. Ci prova anche Beyuku con un diagonale rasoterra, Israel fa suo il pallone senza problemi. Altri fischi dagli spalti.