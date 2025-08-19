Torino-Modena 1-0, Santoro: “La strada tracciata è quella giusta”

Le parole dei protagonisti al termine della sfida di Coppa Italia

Irene Nicola Redattore 19 agosto - 00:20

Simone Santoro è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio in conferenza stampa per parlare della partita del suo Modena contro il Torino. Di seguito le parole del giocatore gialloblù.

Analizzando con il tecnico Sottil la partita si è parlato di una partita in cui è venuta fuori l'identità della squadra, peccato per il risultato... "La prestazione è stata molto positiva. L'unico rammarico il risultato, non averla sbloccata nel primo tempo. La strada tracciata è quella giusta. Andiamo tutti nella stessa direzione, è giusta e ci porterà a fare un campionato importante"

C'è la possibilità quest'anno di poter fare una differenza in più rispetto all'anno scorso?"Abbiamo più esperienza anche con i nuovi arrivi, la Serie B è un campionato equilibrato e l'esperienza si fa sentire. Quando le partite sono sul filo del rasoio, sappiamo che avere queste persone può dare una mano. Era una nostra pecca"

Hai avuto due occasioni contro il Torino, stai lavorando per finalizzare un po' di più?"Assolutamente. So di dover migliorare in questo particolare, sto lavorando con il mister che mi chiede di andare a riempire l'area. Il mio obiettivo è fare più gol possibili"