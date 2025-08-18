Torino-Modena, le formazioni ufficiali: Masina titolare, dal 1′ anche Gineitis

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Modena, debutto ufficiale per Marco Baroni sulla panchina granata e gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Confermato il 4-2-3-1. Rispetto alle anticipazioni della vigilia c'è qualche novità. La prima è la titolarità di Masina, con Maripan che parte dalla panchina. La seconda riguarda il centrocampo con Gineitis a fare coppia con Casadei. Confermate le sensazioni sul reparto offensivo: Ngonge e Aboukhlal ai lati di Vlasic, in attacco Adams.