Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Modena, debutto ufficiale per Marco Baroni sulla panchina granata e gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Confermato il 4-2-3-1. Rispetto alle anticipazioni della vigilia c'è qualche novità. La prima è la titolarità di Masina, con Maripan che parte dalla panchina. La seconda riguarda il centrocampo con Gineitis a fare coppia con Casadei. Confermate le sensazioni sul reparto offensivo: Ngonge e Aboukhlal ai lati di Vlasic, in attacco Adams.
prepartita
Torino-Modena, le formazioni ufficiali: Masina titolare, dal 1′ anche Gineitis
Le scelte di Baroni per il debutto ufficiale sulla panchina del Torino
Le formazioni ufficiali—
TORINO (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Gineitis, Casadei; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Sazonov, Simeone, Lazaro, Dembele, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata.Allenatore: Baroni.
MODENA (3-5-2): Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Pyyhtia, Gerli, Santoro, Zampano; Gliozzi, Defrel. A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Mangino, Caso, Mendes, Massolin, Nador, Di Mariano, Oliva, Cotali, Cauz, Olivieri, Sarris, Zanimacchia. Allenatore: Sottil.
