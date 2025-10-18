Torino-Napoli 1-0, Asllani: “Il pubblico è stato bellissimo”

Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra granata e azzurri valevole per la settima giornata di Serie A

Davide Bonsignore Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 21:15)

Si è conclusa la settima giornata di Serie A per granata e azzurri, con una vittoria da parte del Torino contro il Napoli in quel dell'Olimpico Grande Torino. Al termine della sfida, terminata 1-0, Kristjan Asllani ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Hai dato ritmo alla partita… “Oggi era importante portare 3 punti a casa. C’è stato rammarico contro la Lazio, ora siamo contenti. Il pubblico è stato bellissimo a supportarci”.

Oggi hai aiutato i tuoi amici dell’Inter... “Ho rispetto per tutte le squadre ma se saranno contenti mi manderanno un messaggio. Ora penso al Torino, siamo contenti di questo risultato”.