Torino-Napoli 1-0, Baroni: “Si vuole sempre tutto e subito ma…”

Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra granata e azzurri valevole per la settima giornata di Serie A

Davide Bonsignore Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 20:55)

Si è conclusa la settima giornata di Serie A per granata e azzurri, con una vittoria da parte del Torino contro il Napoli in quel dell'Olimpico Grande Torino. Al termine della sfida, terminata 1-0, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Prima di questa partita si era parlato del problema difesa, possiamo dire che la riscossa di oggi è il premio al lavoro svolto? “Sì, stiamo lavorando. La squadra ha avuto alcune lacune in certe partite. Abbiamo lavorato su una tenuta mentale. Oggi era una partita difficile, la squadra l’ha preparata bene. Devo fare i complimenti ai ragazzi per la partecipazione, la dedizione e gli equilibri che la squadra ha tenuto. È un risultato importante che ci aiuterà a migliorare”.

Tre vittorie, con questa, e un pareggio nelle ultime quattro partite con Conte: non ci dica che è un caso… (ride, ndr.) “Abbiamo un rapporto di grande stima, oggi sapevamo delle difficoltà. Sapevamo che era una partita con grandi difficoltà. La squadra sta migliorando di settimana in settimana, si spende molto. Ci sono le basi per migliorare molto”.

I risultati ci hanno messo un po’ ad arrivare, qual è stata la difficoltà principale nel trasmettere il suo gioco? “Si vuole sempre tutto e subito, questo non è facile. La squadra aveva cambiato tanto, sono arrivati tanti giocatori con poche partite. Asllani erano 3 anni che non faceva 3 partite di fila. Questa continuità, questa capacità di mettere minutaggio da giocatori che venivano da stagioni in cui avevano giocato poco. Un pochino di situazioni le abbiamo pagate. Io ho fiducia in questo gruppo perché ha qualità morali, tecniche, sta lavorando con grande dedizione. Ci serve lavoro, lavoro e umiltà. Dobbiamo giocare con quest’energia, oggi lo stadio pieno ha incoraggiato la squadra, ci ha sostenuto”.

Oltre alle due punte, ha scelto Nkounkou a sinistra. Com’è nata? “Io vivo di coraggio, la paura non sta dentro un campo di calcio. Bisogna lavorare con energia e coraggio, rischiare giocate. Io metto sempre i giocatori con più qualità in campo. Le due punte e la loro mobilità hanno dato fastidio al Napoli. Il Napoli fa sempre tanti passaggi, bisognava tenere un blocco compatto. Sono contento per come la squadra ha interpretato la partita”.