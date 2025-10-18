Torino-Napoli 1-0, Beukema: “Abbiamo dominato quasi tutta la partita”

Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra granata e azzurri valevole per la settima giornata di Serie A

Davide Bonsignore Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 20:45)

Si è conclusa la settima giornata di Serie A per granata e azzurri, con una vittoria da parte del Torino contro il Napoli in quel dell'Olimpico Grande Torino. Al termine della sfida, terminata 1-0, il difensore azzurro Sam Beukema ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Nel primo tempo siete stati poco pratici. Vi è sembrato anche in campo? “Sì, il mister ce l’ha detto durante la pausa. Abbiamo dominato quasi tutta la partita, però ha ragione il mister. Non eravamo così cattivi negli ultimi 20 metri nell’area avversaria. Dobbiamo migliorare questo”.

Com’è entrare dentro questi meccanismi del Napoli campione d’Italia? “Abbiamo un bel gruppo. Noi nuovi siamo fortunati perché ci aiutano molto. Ora sto giocando di più, mi sento meglio ogni partita. Capisco il gioco e quello che vuole il mister. Vale anche per gli altri”.