Il Torino torna a sorridere davanti al proprio pubblico, superando il Napoli con una prestazione di grande carattere. Allo stadio Olimpico Grande Torino, la squadra di Baroni si impone 1-0 contro il gruppo di Conte grazie al gol decisivo di Simeone, che firma uno dei classici del calcio: il gol dell’ex. Una vittoria pesante, che ridà slancio ai granata e che i giocatori hanno voluto celebrare anche sui social, condividendo tutta la loro euforia per il risultato.
Torino-Napoli 1-0, i giocatori sui social: “Continuiamo a crescere”
Simeone affronta il suo passato ed il Toro ritrova entusiasmo battendo il Napoli con una prova di cuore e solidità