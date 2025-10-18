Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite Torino-Napoli 1-0, il tabellino: Israel ammonito per perdita di tempo… al 47′

POSTPARTITA

Torino-Napoli 1-0, il tabellino: Israel ammonito per perdita di tempo… al 47′

Torino-Napoli 1-0, il tabellino: Israel ammonito per perdita di tempo… al 47′ - immagine 1
Tre ammoniti: uno solo è granata...
Davide Bonsignore Redattore 

Può finalmente esultare il Torino che vince di misura contro il Napoli. A decidere il gol dell'ex: la rete del Cholito è quanto basta ai granata per guadagnare 3 punti dopo una gara incredibile. Tre sole ammonizioni: Juan Jesus nel primo tempo per un fallo su Simeone, Lang per essersi tolto la maglia nell'esultanza del gol (poi annullato) nel recupero. L'unico granata con il giallo è Israel, ammonito per perdita di tempo a due soli minuti dall'inizio della ripresa.

Il tabellino di Torino-Napoli

—  

TORINO-NAPOLI 1-0

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (84' Ismajli), Vlasic (75' Gineitis), Nkounkou (75' Biraghi); Adams (84' Zapata), Simeone (62' Ngonge). A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Dembelé, Njie. Allenatore: Baroni.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus (64' Buongiorno), Beukema, Olivera (64' Lang); Gilmour (82' Elmas); Neres (74' Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca (74' Ambrosino). A disposizione: Ferrante, Meret, Marianucci, Gutierrez, Mazzocchi, Vergara. Allenatore: Conte.

Marcatori: 32' Simeone (T), 90' + 3 Lang (N) (Annullato)

Ammoniti: 10' Juan Jesus (N), 47' Israel (T), 90' + 4 Lang (N)

Arbitro: Matteo Marcenaro.

Leggi anche
Torino-Napoli 1-0: l’ex Simeone dà una gioia che vale tanto a Baroni
Torino-Napoli, l’affluenza allo stadio: presenti oltre 26 mila spettatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA