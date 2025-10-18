Può finalmente esultare il Torino che vince di misura contro il Napoli. A decidere il gol dell'ex: la rete del Cholito è quanto basta ai granata per guadagnare 3 punti dopo una gara incredibile. Tre sole ammonizioni: Juan Jesus nel primo tempo per un fallo su Simeone, Lang per essersi tolto la maglia nell'esultanza del gol (poi annullato) nel recupero. L'unico granata con il giallo è Israel, ammonito per perdita di tempo a due soli minuti dall'inizio della ripresa.
POSTPARTITA
Torino-Napoli 1-0, il tabellino: Israel ammonito per perdita di tempo… al 47′
Il tabellino di Torino-Napoli—
TORINO-NAPOLI 1-0
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (84' Ismajli), Vlasic (75' Gineitis), Nkounkou (75' Biraghi); Adams (84' Zapata), Simeone (62' Ngonge). A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Dembelé, Njie. Allenatore: Baroni.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus (64' Buongiorno), Beukema, Olivera (64' Lang); Gilmour (82' Elmas); Neres (74' Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca (74' Ambrosino). A disposizione: Ferrante, Meret, Marianucci, Gutierrez, Mazzocchi, Vergara. Allenatore: Conte.
Marcatori: 32' Simeone (T), 90' + 3 Lang (N) (Annullato)
Ammoniti: 10' Juan Jesus (N), 47' Israel (T), 90' + 4 Lang (N)
Arbitro: Matteo Marcenaro.
