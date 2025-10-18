Torino-Napoli 1-0, Israel in conferenza: “Contenti, ottima fase difensiva”

Le dichiarazioni del portiere granata al termine della sfida con i partenopei, valida per il settimo turno di campionato

Matteo Curreri 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 22:20)

Al termine della sfida tra Torino e Napoli, valevole per la settima giornata di campionato, il giocatore del Torino Franco Israel è intervenuto in conferenza stampa per fornire un commento sul match. Di seguito le risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze allo Stadio Olimpico Grande Torino:

Come state come gruppo? "Con la Lazio abbiamo perso i tre punti alla fine e anche oggi sembrava uguale. Ma per fortuna abbiamo fatto una partita molto intelligente e se la meritava. Abbiamo festeggiato tantissimo"

L'uscita finale può essere il riassunto della tua partita? "Io credo che da portiere oltre alle parate siano importanti anche le uscite. Abbiamo fatto una fase difensiva molto buona. Il Napoli non ha fatto tutto quello che poteva fare anche per merito nostro ed è questa la cosa più importante".

Cosa vuol dire avere un attaccante come Simeone? "E' molto importante quello che ci dà. Un attaccante fortissimo ed è molto importante per noi averlo in squadra".

Qual è la strada da percorrere dopo questa svolta? "Tutte le partite sono importanti. Dobbiamo fare queste prestazioni con tutte le squadre. Sicuramente c'è tanto da lavorare, ma credo che sia questa la strada giusta".

Come ti senti all'interno di questa squadra? Che effetto ti ha fatto lo stadio? "E' stato bellissimo. Non avevamo mai vinto in campionato qua e farlo ora, con questa squadra, è stato importante per tutto il Torino. Siamo contentissimi".