Torino-Napoli 1-0, Simeone: “Squadra e tifosi: eravamo una cosa sola”

Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra granata e azzurri valevole per la settima giornata di Serie A

Davide Bonsignore Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 21:20)

Si è conclusa la settima giornata di Serie A per granata e azzurri, con una vittoria da parte del Torino contro il Napoli in quel dell'Olimpico Grande Torino. Al termine della sfida, terminata 1-0, Giovanni Simeone, che ha deciso la sfida, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto sei contento di aver portato questa festa in questo stadio? “Per me è stata una partita molto speciale. Portare 3 punti a Torino in una partita così difficile… Sono contento, soprattutto perché è la prima partita che abbiamo vinto qua contro la miglior squadra d’Italia”.

Cos’hai provato al gol? “Contento. Non è facile fare gol al Napoli. Un mix di emozioni ma soprattutto sono contento perché i tifosi del Torino hanno bisogno di vedere una squadra che lotta fino al termine. Si è visto uno stadio bellissimo. Mi è piaciuta la squadra e mi sono piaciuti i tifosi. Uno stadio intero che ha provato a difendere fino all’ultimo minuto. Una cosa bellissima”.

Dovrai offrire un po’ di cene... “Io voglio vincere. Quando indosso la maglia del Torino la voglio difendere fino in fondo”.