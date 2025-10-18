Si è conclusa la settima giornata di Serie A per granata e azzurri, con una vittoria da parte del Torino contro il Napoli in quel dell'Olimpico Grande Torino. Al termine della sfida, terminata 1-0, Giovanni Simeone, che ha deciso la sfida, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
POSTPARTITA
Torino-Napoli 1-0, Simeone: “Squadra e tifosi: eravamo una cosa sola”
Quanto sei contento di aver portato questa festa in questo stadio? “Per me è stata una partita molto speciale. Portare 3 punti a Torino in una partita così difficile… Sono contento, soprattutto perché è la prima partita che abbiamo vinto qua contro la miglior squadra d’Italia”.
Cos’hai provato al gol? “Contento. Non è facile fare gol al Napoli. Un mix di emozioni ma soprattutto sono contento perché i tifosi del Torino hanno bisogno di vedere una squadra che lotta fino al termine. Si è visto uno stadio bellissimo. Mi è piaciuta la squadra e mi sono piaciuti i tifosi. Uno stadio intero che ha provato a difendere fino all’ultimo minuto. Una cosa bellissima”.
Dovrai offrire un po’ di cene... “Io voglio vincere. Quando indosso la maglia del Torino la voglio difendere fino in fondo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA