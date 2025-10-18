In archivio la prima metà della sfida dell'Olimpico Grande Torino, valevole per la settima giornata di Serie A. Al rientro sul campo, in attesa della ripresa, Kristjan Asllani ha commentato Torino-Napoli ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni all'intervallo.
Torino-Napoli, Asllani al 45′: “Dobbiamo continuare con la stessa aggressività”
Le parole dei protagonisti nell'intervallo della sfida tra granata e azzurri
Il valore di questi tre punti adesso è importantissimo, che errore non dovete fare? “Dobbiamo continuare con la stessa aggressività del primo tempo. Il Napoli è una squadra forte e non dobbiamo mollare”.
