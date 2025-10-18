Torino-Napoli, Asllani al 45′: “Dobbiamo continuare con la stessa aggressività”

Le parole dei protagonisti nell'intervallo della sfida tra granata e azzurri

In archivio la prima metà della sfida dell'Olimpico Grande Torino, valevole per la settima giornata di Serie A. Al rientro sul campo, in attesa della ripresa, Kristjan Asllani ha commentato Torino-Napoli ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni all'intervallo.

Il valore di questi tre punti adesso è importantissimo, che errore non dovete fare? “Dobbiamo continuare con la stessa aggressività del primo tempo. Il Napoli è una squadra forte e non dobbiamo mollare”.