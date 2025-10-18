Torino-Napoli, i convocati di Baroni: c’è Ismajli. Out Aboukhlal e Anjorin

Mancano solo 4 ore al fischio d'inizio di Torino-Napoli: la sfida in programma per le 18 di sabato 18 ottobre vede contrapporsi granata e azzurri in quel dell'Olimpico Grande Torino. Tramite i propri canali ufficiali, il club granata ha comunicato i nomi dei 24 giocatori a disposizione del tecnico Marco Baroni. Come confermato in conferenza stampa alla vigilia del match, non ci saranno Anjorin e Aboukhlal, alle prese con un problema muscolare. Chi ha recuperato è, invece, Ardian Ismajli, che è a disposizione del tecnico a cui ora tocca valutare come dosare il difensore albanese. Di seguito la lista dei convocati granata per Torino-Napoli.
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen.
Centrocampisti: Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
