Torino-Napoli, l’affluenza allo stadio: presenti oltre 26 mila spettatori

Sono 26.802 gli spettatori accorsi quest'oggi - 18 ottobre 2025 - allo Stadio Olimpico-Grande Torino ad assistere al match valevole per la settima giornata di campionato tra Torino e Napoli. Un dato che si avvicina ai più alti fatti registrare all'impianto casalingo dei granata, in netta ripresa dopo i 18.259 della precedente sfida interna con l'Atalanta. Da sottolineare la presenza massiccia di tifosi del Napoli nei settori dello stadio, nonostante l'impossibilità per i residenti in Campania di assistere all'incontro. Presenti sugli spalti anche Leonardo Bonucci e Samuel Eto'o.