Torino-Napoli, l’affluenza allo stadio: presenti oltre 26 mila spettatori

Il dato ufficiale sulla presenza di pubblico allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida odierna con il Napoli
Matteo Curreri

Sono 26.802 gli spettatori accorsi quest'oggi - 18 ottobre 2025 - allo Stadio Olimpico-Grande Torino ad assistere al match valevole per la settima giornata di campionato tra Torino e Napoli. Un dato che si avvicina ai più alti fatti registrare all'impianto casalingo dei granata, in netta ripresa dopo i 18.259 della precedente sfida interna con l'Atalanta. Da sottolineare la presenza massiccia di tifosi del Napoli nei settori dello stadio, nonostante l'impossibilità per i residenti in Campania di assistere all'incontro. Presenti sugli spalti anche Leonardo Bonucci e Samuel Eto'o.

 

