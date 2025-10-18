Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: Baroni lancia Simeone e Adams

Il settimo turno di Serie A mette a confronto il Torino di Marco Baroni al Napoli di Antonio Conte primo in classifica. Di fronte al pubblico del Grande Torino, il tecnico granata sceglie la via offensiva e schiera quanto dichiarato ormai da tempo: ecco la doppia punta di peso in attacco. La scelta non è il 3-4-2-1, come anticipato, ma un 3-4-1-2 che può all'occorrenza trasformarsi in 3-5-2. A fare da pivot, Nikola Vlasic, che può agire dietro la coppia Adams-Simeone. Escluso, quindi, a sorpresa Cyril Ngonge dai titolari.
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Dembelé, Ngonge, Biraghi, Ismajli, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca. A disposizione: Ferrante, Meret, Marianucci, Buongiorno, Gutierrez, Mazzocchi, Elmas, Lang, Politano, Ambrosino, Vergara. Allenatore: Conte.
