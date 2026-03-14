Torino-Parma 4-1, la moviola: partita molto fallosa, Maresca gestisce bene

L'analisi degli episodi della sfida tra granata e gialloblù

Andrea Novello Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 06:22)

Il Torino vince e convince per 4-1 contro il Parma e ottiene tre punti importantissimi in chiave salvezza, salendo così a quota 33 punti. Nel primo tempo Simeone apre le marcature e la bestia nera dei granata Pellegrino firma il temporaneo pareggio. Nella ripresa il Toro dilaga grazie alla rete di Ilkhan, che spinge in porta un tiro di Ché Adams, all'autogol di Keita dopo la traversa colpita da Simeone e al poker calato dalla botta da fuori di Zapata. La partita è stata caratterizzata da molti duelli e scontri fisici, ma il direttore di gara Fabio Maresca ha ben gestito la partita, valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

La gestione dei falli e dei cartellini di Maresca — Nel complesso, dunque, una gara non facile da arbitrare per il fischietto della sezione di Napoli, in cui entrambe le squadre non hanno tirato indietro la gamba. Maresca però ha saputo farsi rispettare e ha preso le giuste decisioni nelle quattro ammonizioni estratte nella ripresa, di cui una per la squadra di casa e tre per i ducali. Nello specifico, ha estratto il cartellino al 59' ad Ordonez per un fallo in ritardo su Ché Adams e subito dopo al capitano gialloblù Del Prato per proteste; giusto il giallo anche per l'intervento ruvido di Strefezza al 78' su Prati appena entrato; tra le fila dei granata sacrosanta l'ammonizione ai danni di Kulenovic per un fallo duro su Strefezza al 84'. Le uniche sbavature di Maresca arrivano nella prima frazione di gara in cui forse manca un giallo a Keita sulla ripartenza di Vlasic al 9'; un fallo al limite dell'area avversaria non fischiato ai granata per un intervento giudicato pulito, ma dubbio di Strefezza su Ilkhan al 32'; infine al 44' per un fallo di Pellegrino su Ebosse, dove però sembra essere proprio il granata a commettere fallo.

Gol regolari, ma il Parma lamenta una sbracciata sul secondo gol granata — Per quanto riguarda le reti segnate, non c'è nessun contatto in occasione del primo, del terzo e del quarto gol granata. Regolare anche il contatto tra Pellegrino ed Ebosse sull'unico gol del Parma e dove l'attaccante argentino prende posizione in maniera fisica, ma pulita, sul camerunense. Maresca giudica correttamente anche il tocco lieve di Coco nel blocco, in cui Valeri si lascia andare a terra troppo facilmente, prima del tiro di Ché Adams che Ilkhan devia in porta sul 2-1. Il Parma protesta per una sbracciata e chiede l'annullamento del gol, che tuttavia l'arbitro convalida, anche in seguito a un check molto rapido della sala VAR.