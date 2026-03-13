"Nkounkou nonostante un fastidio in allenamento si è allenato regolarmente. Aboukhlal invece non sarà con noi", ha spiegato ieri in conferenza stampa il tecnico del Torino Roberto D'Aversa. A poche ore dall'inizio del match il club granata ha reso nota la lista ufficiale dei giocatori che saranno a disposizione del tecnico ex Empoli per la ventinovesima giornata di Serie A, contro il Parma, prevista per le 20:45 di questa sera, all'Olimpico Grande Torino. Così è confermato quanto già si sapeva: tra i convocati c'è Nkounkou mentre manca Aboukhlal, unico assente tra le fila dei granata per la gara contro i Crociati. Non ci sono, chiaramente, neanche Sazonov (fuori rosa) e Savva (infortunato di lungo corso) Di seguito la lista dei convocati di D'Aversa per Torino-Parma.
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Torino-Parma, i convocati di D’Aversa: Aboukhlal unico assente
La lista dei giocatori granata a disposizione per la gara contro i Crociati
Torino-Parma, i convocati granata—
PORTIERI: Israel, Paleari, Siviero;
DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen;
CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic;
ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.
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