Torino-Parma, i convocati di D’Aversa: Aboukhlal unico assente

"Nkounkou nonostante un fastidio in allenamento si è allenato regolarmente. Aboukhlal invece non sarà con noi", ha spiegato ieri in conferenza stampa il tecnico del Torino Roberto D'Aversa. A poche ore dall'inizio del match il club granata ha reso nota la lista ufficiale dei giocatori che saranno a disposizione del tecnico ex Empoli per la ventinovesima giornata di Serie A, contro il Parma, prevista per le 20:45 di questa sera, all'Olimpico Grande Torino. Così è confermato quanto già si sapeva: tra i convocati c'è Nkounkou mentre manca Aboukhlal, unico assente tra le fila dei granata per la gara contro i Crociati. Non ci sono, chiaramente, neanche Sazonov (fuori rosa) e Savva (infortunato di lungo corso) Di seguito la lista dei convocati di D'Aversa per Torino-Parma.