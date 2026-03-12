Verso Torino-Parma, il punto dall’infermeria: Adams sulla via del ritorno, assente Aboukhlal

Adams non ha ancora i novanta minuti, problemi in settimana per Nkounkou

In merito alla formazione di domani, il mister ha parlato di chi non sarà ancora a disposizione. Uno dei nomi più importanti che il Toro sperava di riavere è quello di Ché Adams. Lo scozzese sarà presente anche se non ancora al cento per cento: "È un giocatore che per caratteristiche potrebbe risolvere la partita essendo molto tecnico. Non ha ancora i novanta minuti, ma non è detto che non lo si faccia partire perché non ha novanta minuti. Nella stessa partita se ne possono evolvere tre diverse, quindi le valutazioni vanno fatte anche in base a questo". Poi, un riferimento a Nkounkou ed Aboukhlal: "Nkounkou nonostante un fastidio in allenamento si è allenato regolarmente. Aboukhlal invece non sarà con noi" il giocatore marocchino sarà l'unico non convocato, ancora a parte a causa di un problema al ginocchio destro.