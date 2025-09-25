Coppa Italia, Torino-Pisa 1-0 al 45′: Casadei in rete toglie un po’ di pressioni

Il parziale al termine del primi 45'

Matteo Curreri 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 21:53)

Prima frazione chiusa in vantaggio dal Torino in occasione del match del secondo turno di Coppa Italia con il Pisa. I granata conducono col risultato di 1-0 frutto della rete del 9' di Casadei. L'ex Chelsea ha sfruttato al meglio il corner battuto a sinistra da Ngonge. Dal gol la formazione di Baroni ha avuto il controllo delle iniziative, mostrandosi spesso pericolosa nei ribaltamenti di fronte. Oltre a Casadei, coinvolto ripetutamente Pedersen a destra, mentre Njie ha provato ad accendersi rivelandosi però impreciso. Positivi in entrambe le fasi i primi minuti di Nkounkou. Nessun pericolo per la difesa, con Paleari mai coinvolto. A tabellino, ammoniti nel Pisa Albiol e Piccinini, per i granata Coco.

Le scelte: esordio per Nkounkou, ritorna Njie — Per la gara contro i toscani Marco Baroni attua un ampio turnover. Paleari tra i pali, Ismajli e Coco confermati in difesa con al loro fianco Alì Dembele spostato all'indietro. Sugli esterni si rivede Pedersen a destra, mentre dall'altra parte fa il suo esordio in maglia granata Nils Nkounkou. In mediana torna Casadei dal primo minuti insieme a Tameze. Davanti Ngonge , escluso dal match con l'Atalanta, a destra, Adams punta e Njie, al debutto stagionale, sul versante mancino. Gilardino risponde con un 3-5-2 con Lorran e Meister terminali offensivi.

Il primo tempo: gara bloccata, Casadei colpisce di testa — Il Torino, al calcio d'inizio, opta subito per la soluzione lunga, da cui il primo squillo granata con una conclusione al volo svirgolata da Casadei. La squadra di Baroni pressa alto sulla costruzione dal basso del Pisa e prova a colpire in transizione. Come una palla rubata di Casadei al 2' che innesca una ripartenza granata, poi sprecata dal cross intercettato dalla difesa pisana di Pedersen. Anche Nkounkou al 4' scippa il pallone agli avversari per dialogare sull'out mancino con Njie. Lo svedese, una volta sul fondo, conclude col destro chiudendo troppo sull'esterno della rete. All'8 la prima grande occasione dei granata. Casadei vince il duello a centrocampo con Piccinini per poi allargare a destra per Pedersen. Il cross del norvegese premia l'inserimento di Casadei che di testa manda fuori. Prologo della rete, sempre di testa, dello stesso ex Chelsea al 9': angolo battuto da Ngonge a sinistra, corretto in rete. Il Toro continua ad attaccare, con Nkounkou che si mette in mostra con un dribbling volto ad innescare un'azione poi conclusa con un cross di Pedersen deviato in corner. Il norvegese si rende poi pericoloso lui stesso al 19' sull'ennesima ripartenza: da destra, entra dentro il campo per calciare col mancino, trovando la deviazione avversaria. Al 21' Pezzuto mostra il primo cartellino giallo del match per un intervento in ritardo sul Adams punendo Raul Albiol. Nel Toro prova poi ad accendersi Njie. Lo svedese al 24', dopo un'uscita dal basso efficace dei granata, cicca col destro da fuori area, poi un minuto più tardi offre un passaggio in area a Tameze, murato al momento del tiro dalla difesa pisana. La partita però non cresce nel ritmo. Casualmente Nkounkou potrebbe sfruttare alla mezz'ora un regalo di Cuadrado. L'ex Juve sbaglia il controllo, ma il francese, con il solo Scuffet da battere, manca l'aggancio. Secondo giallo pisano della partita al 35' per Piccinini, mentre un minuto più tardi ci prova ancora Casadei, liberato da zona centrale al destro da Nkounkou. Dal suo tiro si sviluppa un up & under che non destra preoccupazioni a Scuffet che blocca. Simile poi al 41' il tentativo da fuori di Adams da una doppia palla. Lo scozzese calcia da lontano, trovando però solo il corpo dei difensori avversari. Nel finale di tempo Pezzuto estrae un cartellino giallo a Coco per una spinta ai danni di Cuadrado. Poi, nel minuto di recupero concesso dal direttore di gara, Lorran scavalca Paleari con un tocco sotto. È gol, ma il nerazzurro è in posizione irregolare.