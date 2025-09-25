Torino-Pisa 1-0, il tabellino in Coppa Italia: Cuadrado espulso per proteste

Il tabellino della sfida tra granata e nerazzurri, valevole per i sedicesimi di coppa

I sedicesimi di Coppa Italia li conquista il Torino. Ai granata di Baroni basta un'incornata di Casadei per sconfiggere nella sfida dell'Olimpico Grande Torino il Pisa di Gilardino. Una gara che forse i granata avrebbero dovuto chiudere prima, ma che comunque porta la formazione piemontese all'Olimpico di Roma, per affrontare i giallorossi di Gasperini in quel della Capitale. Tra gli ammoniti del match se ne contano due per parte: Albiol e Piccinini per gli ospiti, Coco e Aboukhlal per i padroni di casa. Coco forse eccessivo, mentre corretto il giallo per il marocchino. Nella formazione del Pisa figura anche un giocatore espulso per proteste: Cuadrado.