Torino-Pisa 2-2, Cairo: “Derby? Motiverò i ragazzi, ci tengo troppo”

Le parole del presidente granata dopo la sfida tra Torino e Pisa valevole per la decima giornata di Serie A

Matteo Curreri 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 18:02)

E' terminata Torino-Pisa, partita valida per la decima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, il presidente del Torino Urbano Cairo, ha commentato la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Una grande dimostrazione di carattere, non era facile dopo il doppio svantaggio...

"Sì, una buona rimonta. Peccato per i due gol presi in quel modo lì, il primo in particolare. Il rigore non l'ho rivisto, non so dire se fosse giusto o meno. Comunque, la reazione è stata buona, poi nel secondo tempo si poteva far gol, all'inizio quando c'erano i tre attaccanti con Ngonge. Però prendiamoci la rimonta, adesso dobbiamo pensare alla partita di sabato. Quella è veramente fondamentale prepararla bene. Andrò più volte dalla squadra in settimana perché ci tengo troppo. Con la squadra ci parla già il mister, ma andrò anch'io, spero sia mercoledì che venerdì. La squadra sa già quanto è importante la partita, non c'è bisogno della mia presenza. Però anch'io voglio essere con loro e dire una parola giusta a tutti quanti".

Quello che si è visto della rimonta è soprattutto il carattere...

"Una rimonta veemente, immediata, forte. Abbiamo avuto anche quella palla incredibile di Giovanni, che poi gli è scivolata la gamba, perché se no era già pareggio prima del tempo. Poi magari andavamo addirittura in vantaggio... "

Può essere questa la chiave per affrontare il derby?

"Sicuramente la reazione caratteriale mi è molto piaciuta. Chiaramente adesso dobbiamo preparare la partita di sabato nella maniera più ottimale possibile"

Che cosa è cambiato rispetto a inizio stagione quando la squadra faticava?

"Secondo me ha trovato intanto un modulo di gioco che è più adatto al tipo di giocatori che abbiamo, cioè tre dietro, cinque, due. Alcuni giocatori che erano arrivati in condizioni meno brillanti di oggi sono cresciuti molto con gli allenamenti e le partite. Tutto questo insieme evidentemente consapevolezza, come quando fai vittorie importanti con la Roma, con il Napoli, non vinci con la Roma con la Lazio ma poco ci manca... questo evidentemente ti dà anche autostima e questo è importante".