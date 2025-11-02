tor partite Torino-Pisa 2-2, Ismajli: “Era importante pareggiare. Il derby è sempre importante”

LE VOCI

Torino-Pisa 2-2, Ismajli: “Era importante pareggiare. Il derby è sempre importante”

ismajli
Le parole del giocatore granata dopo la sfida tra Torino e Pisa valevole per la decima giornata di Serie A
Matteo Curreri

E' terminata Torino-Pisa, partita valida per la decima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, Ardian Ismajli, ha commentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come hai vissuto il primo tempo?

"Divertente per i tifosi con 4 gol. Abbiamo fatto malissimo la prima mezz'ora, potevamo evitare i due gol. L'importante era pareggiare e lo abbiamo fatto in pochi minuti, potevamo segnare anche il 3-2. Nel secondo tempo c'è stata subito un'occasione ma il calcio è questo, giochiamo in Serie A ed è difficile".

Cos'è successo sul primo gol?

"Oggi abbiamo preso tante imbucate e contropiedi del Pisa che giocava così. Abbiamo fatto degli errori, uno anche io. Come ho detto prima, dopo lo 0-2 dobbiamo ringraziare i tifosi per il sostegno. Abbiamo provato a vincere ma guardiamo avanti".

Per te sarà il primo derby, come lo giocherete?

"Vero, sarà il primo. Dobbiamo giocare bene e speriamo di portare a casa questa vittoria che manca da tempo. Speriamo di far bene".

Cosa dovete far vedere per questo derby?

"Non c'è tanto da dire, un derby è sempre importante. I tifosi ci danno grande sostegno e speriamo di fare una bella prestazione".

Leggi anche
Torino-Pisa 2-2, Cairo: “Derby? Motiverò i ragazzi, ci tengo troppo”
Torino-Pisa 2-2, Gilardino: “Toro ha qualità, qui tanti faranno fatica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA