Torino-Pisa 2-2, Ismajli: “Era importante pareggiare. Il derby è sempre importante”

E' terminata Torino-Pisa, partita valida per la decima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, Ardian Ismajli, ha commentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Divertente per i tifosi con 4 gol. Abbiamo fatto malissimo la prima mezz'ora, potevamo evitare i due gol. L'importante era pareggiare e lo abbiamo fatto in pochi minuti, potevamo segnare anche il 3-2. Nel secondo tempo c'è stata subito un'occasione ma il calcio è questo, giochiamo in Serie A ed è difficile".