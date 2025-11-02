E' terminata Torino-Pisa, partita valida per la decima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, Ardian Ismajli, ha commentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.
Torino-Pisa 2-2, Ismajli: “Era importante pareggiare. Il derby è sempre importante”
Come hai vissuto il primo tempo?
"Divertente per i tifosi con 4 gol. Abbiamo fatto malissimo la prima mezz'ora, potevamo evitare i due gol. L'importante era pareggiare e lo abbiamo fatto in pochi minuti, potevamo segnare anche il 3-2. Nel secondo tempo c'è stata subito un'occasione ma il calcio è questo, giochiamo in Serie A ed è difficile".
Cos'è successo sul primo gol?
"Oggi abbiamo preso tante imbucate e contropiedi del Pisa che giocava così. Abbiamo fatto degli errori, uno anche io. Come ho detto prima, dopo lo 0-2 dobbiamo ringraziare i tifosi per il sostegno. Abbiamo provato a vincere ma guardiamo avanti".
Per te sarà il primo derby, come lo giocherete?
"Vero, sarà il primo. Dobbiamo giocare bene e speriamo di portare a casa questa vittoria che manca da tempo. Speriamo di far bene".
Cosa dovete far vedere per questo derby?
"Non c'è tanto da dire, un derby è sempre importante. I tifosi ci danno grande sostegno e speriamo di fare una bella prestazione".
