Torino-Pisa 2-2, l’analisi dei gol: la difesa granata balla troppo sulla prima rete

Dopo due fine settimana soddisfacenti con le belle vittorie contro Napoli e Genoa, il Toro di Marco Baroni frena in casa e ottiene il secondo pareggio consecutivo dopo quello infrasettimanale a Bologna. Torino-Pisa, del decimo turno di Serie A, termina infatti con un 2-2 che porta le firme di Moreo (autore di una doppietta) e poi di Simeone e Adams che hanno pareggiato i conti al termine di un primo tempo pirotecnico. Di seguito l'analisi delle quattro azioni che hanno portato ai gol realizzati in questa partita dell'Olimpico Grande Torino.