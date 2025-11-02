Torino-Pisa 2-2, Pedersen: “Per vincere ci voleva cinismo, ma non c’è stato”

"Non siamo partiti bene nel primo tempo, siamo andati sotto di due gol, poi siamo stati bravi a rimontare. All'intervallo eravamo motivati perché volevamo vincere questa partita. Nel secondo tempo però non siamo riusciti a creare abbastanza per riuscire a portare a casa i tre punti. E' un peccato perché era l'obiettivo della giornata".