E' terminata Torino-Pisa, partita valida per la decima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, Marcus Pedersen, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
LE VOCI
Torino-Pisa 2-2, Pedersen: “Per vincere ci voleva cinismo, ma non c’è stato”
Primo tempo dove avete fatto una grande rimonta, che cosa vi è mancato per vincere nel secondo tempo?
"Non siamo partiti bene nel primo tempo, siamo andati sotto di due gol, poi siamo stati bravi a rimontare. All'intervallo eravamo motivati perché volevamo vincere questa partita. Nel secondo tempo però non siamo riusciti a creare abbastanza per riuscire a portare a casa i tre punti. E' un peccato perché era l'obiettivo della giornata".
E' mancato coraggio nel secondo tempo? Oppure, dopo aver raggiunto il pari, alla fine bisognava non rischiare più di tanto?
"Sì forse potevamo rischiare un po' di più. Non siamo riusciti a essere pericolosi, a creare opportunità importanti. Ne abbiamo avute un paio ma non sono state sufficienti. Poi è emersa un po' di stanchezza perché tre partite in una settimana si fanno sentire. Ci voleva un pizzico di cinismo per vincere questa partita ma non c'è stato".
