Torino-Pisa, le formazioni ufficiali: esordio per Nkounkou, Njie dal 1′

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Modena, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Ampio turnover per Marco Baroni per quel che concerne l'undici iniziale. In porta gioca Paleari, in difesa vengono confermati Coco e Ismajli ma c'è spazio a sorpresa anche per Dembélé. Sugli esterni rivede Pedersen a destra, mentre fa il suo esordio a sinistra Nkounkou. A centrocampo Tameze e Casadei. Davanti il tridente composto da Ngonge, Njie all'esordio stagionale e Adams punta.