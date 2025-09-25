Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Modena, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Ampio turnover per Marco Baroni per quel che concerne l'undici iniziale. In porta gioca Paleari, in difesa vengono confermati Coco e Ismajli ma c'è spazio a sorpresa anche per Dembélé. Sugli esterni rivede Pedersen a destra, mentre fa il suo esordio a sinistra Nkounkou. A centrocampo Tameze e Casadei. Davanti il tridente composto da Ngonge, Njie all'esordio stagionale e Adams punta.
PREPARTITA
Torino-Pisa, le formazioni ufficiali: esordio per Nkounkou, Njie dal 1′
Le scelte di Baroni per la gara del secondo turno di Coppa Italia
Le formazioni ufficiali—
TORINO (3-4-3): Paleari; Dembélé, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie. Allenatore: Marco Baroni
PISA (3-5-2): Scuffet, Canestrelli, Albiol, Mbambi, Angori, Piccinini, Hojholt, Cuadrado, Vural, Lorran, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino
